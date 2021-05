Merko sõlmis ligi 16-miljonise lepingu Eesti kagupiiri taristu rajamiseks

Kagupiiri teise etapi ehitustööde hankes osales kuus tingimustele vastanud pakkujat, kelle pakkumused olid üsna ligilähedased. Hinnakriteeriumi algusel võitis hanke AS Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra ühispakkumine.

«Piiriehituse teine ehitusetapp hõlmab ligi 35 kilomeetri pikkust piirilõiku Tserebi külast Vanigõ järvest kuni peaaegu Koidula piiripunktini välja. Praeguse prognoosi kohaselt kulub teise piirilõigu ehituseks umbes kolm aastat,» kirjeldas PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev. Kagupiiri teise etapi ehitustööde hind on suurusjärgus 18 miljonit eurot nagu seda ka esimese ehitusetapi puhul olgugi, et väljaehitatav piirilõik on pea poole pikem. «Seda peaasjalikult põhjusel, et teises väljaehitatavas piirilõigus on maastik oluliselt lihtsam võimaldades kokku hoida muidu soisele alale rajatavate pontoonteede arvelt,» märkis Belitšev.