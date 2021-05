Uus suuromanik

Norwegian ütles juba jaanuaris, et plaanib uut aktsiaemissiooni finantseerimise ja võlgade maksmise eesmärgil. Sel ajal teatas ettevõte, et nende eesmärgiks on kaasata 400 kuni 500 miljonit eurot uut kapitali. Samuti teatas firma jaanuaris, et loobub kauglendudest ning vähendab oma lennukite arvu.