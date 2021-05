Saksamaa suurim kinnisvaraarendaja ostab 18 miljardi euroga oma konkurendi

Saksamaa selle aasta suurim ettevõtete ühinemine loob 550 000 korterit omava Euroopa kinnisvarahiiglase, vahendab Reuters. Refinitivi andmetel on tegu Euroopa läbi aegade suurima kinnisvaratehinguga ning see on samas ka Vonovia kolmas katse neelata enda alla Deutsche Wohnen. Kuigi analüütikud ütlevad, et tehing peaks killustatud turul kokku puutuma väheste monopolidevastaste takistustega, on see tehing poliitiliselt väga vastuoluline.