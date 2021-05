Palm: tänavu kiirenev hinnakasv rahuneb mõnevõrra juba järgmisel aastal

Hiljuti teatas Saksamaa Keskpank, et aasta lõpus on võimalik kogeda ajutiselt koguni 4-protsendilist hinnakasvu, mis oleks kaks korda kiirem aprilli näitajast. Luminori peaökonomist märkis, et Saksamaa on seekord erandlikult kiirema hinnakasvuga Euroopa riikide edetabelis, sest hinnakasvu mõjutavad tänavu muude tegurite seas ka maksumuudatused, sealhulgas käibemaksu langetus eelmisel aastal ning selle aasta algusest kehtestatud süsinikumaks transpordi- ja energiasektorile.