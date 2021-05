Swedbank tõi turule kaks uut Roburi võlakirjafondi

Kahe uue Swedbanki kliendile kättesaadava investeerimisfondi maht on kokku ligikaudu 1,8 miljardit eurot, teatas pank. Uute võlakirjafondide Corporate Bond Europe ja Corporate Bond Europe High Yield vahendid investeeritakse peamiselt võlakirjadesse, mis suunatakse energiatootmises taastuvenergia osakaalu kasvatavatesse projektidesse ja kliimamuutuste mõjudega võitlemist kiirendavatesse meetmetesse.

«Alates veebruarist on Roburi investeerimisfondidega liitunud iga päev keskmiselt ligi 20 inimest, kelle keskmine investeering on suurusjärgus 2300 eurot,» ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

«Uued fondid pakuvad soodsat investeerimisvõimalust, mis muidu oleks suurele osale väikeinvestoritest ilmselt kättesaamatu. Euroopa suuremate ettevõtete ühe võlakirja hind on reeglina 100 000 eurot ja ilmselt ei ole väga palju inimesi, kes ise suudaks selliseid võlakirju osta ja tagada sealjuures vajalik hajutatus,» lisas ta.

Ulla sõnul on viimastel aastatel järjest olulisemaks muutunud ka investeerimisobjektide jätkusuutlikkus, mistõttu ennustas ta võlakirjafondidele keskmisest suuremat populaarsust. «Uued fondid toetavad otseselt rohemajanduse arengut ja toetuvad järjest olulisemaks muutuvale investeerimisteesile, et jätkusuutlikud ettevõtted on tuleviku võitjad ja majanduslikult kasulikud ka investorile,» märkis ta.