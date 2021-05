Eksperdid selgitavad, kuidas üles-alla pendeldaval väärtpaberiturul ellu jääda

Ehkki väärpaberiturgude kõikumisi jälgiv volatiilsusindeks VIX pole kaugeltki enam nii kõrgel tasemel, kui eelmise aasta kevadel pandeemia puhkedes või sügisel teise laine ajal, kõiguvad eestlaste lemmikaktsiad ka viimastel kuudel võrdlemisi palju. Näiteks on järsult üles-alla liikunud nii Tallinna börsi ehitusfirmade kui USA börsi elektriautotootjate aktsiad.

Luminori privaatpanganduse portfellihalduri Kalle Kose sõnul tuleks turbulentsete aegade üleelamiseks olulisemad sammud teha juba investeerimise alguses konkreetseid positsioone soetades. «Läbi tuleks mõelda, kas investoril on piisavalt riskitaluvust, kui positsioonid peaksid kiirelt kahanema hakkama. Samuti on oluline küsimus see, kas aktsiainvesteeringud teha läbi üksikaktsiate või eelistada hoopis ETFe või aktiivseid fonde,» kirjeldas Kose.