Kehvad tulemused panid Aasia turu langema, USA börs on täna suletud

Jaapan teatas täna oodetust väiksemast tehasetoodangu mahust, mille peale Nikkei indeks protsendi jagu langes. Hiina tööstustoodangu maht liigub värskete andmete järgi aga külgsuunas, mis samuti investoritele ei meeldinud, sest siin oodati vähemasti kerget tõusu. Ka Hiina börsiindeks langes. Hiinas on investoritel valida, millele keskenduda: samal ajal kui tööstusnäidud on nõrgad, on jällegi tarbijad rohkem ostma hakanud. Ebakindlust aga turgudele jagub. Teistest Aasia börsidest näitas tugevamat tõusu India.