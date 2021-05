USA võttis krüptorahad sihikule

USA tahab 1,5 triljoni dollari suuruseks paisunud krüptorahaturgu reguleerima asuda, kirjutab Financial Times. Teade tuleb napilt nädalapäevad peale seda kui Hiina hoiatas panku, et nad ei pakuks teenuseid krüptorahadega seotud ettevõtmistele.

Financial Timesi andmetel kardavad regulaatorid, et nn igameheõiguse alusel töötav krüptoturg teeb lõppeks ka investoritele kahju.

Michael Hsu, kes juhib USA rahandusministeeriumis kohalike pankade osakonda, teatas lehele antud intervjuus, et tema lootus on, et erinevad USA riigiasutused teeksid koostööd, et tekitada krüptorahadele „regulatoorne perimeeter”.