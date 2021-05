Joakim Helenius: metsa võib vähem raiuda, aga siis tohib puitu anda ainult valitutele

Puitkiudplaatide tootja Nordic Fibreboardi suuromanik Joakim Helenius, kes ajab äri koos ettevõtte juhi ja teise suuromaniku Torfinn Losvikuga, rääkis, et tellimused on nii palju kasvanud, et kliente tuleb ukse tagant tagasi saata. Suure nõudluse pärast plaanitakse avada ka Püssi tehas: möödunud aasta aprillis pandi tehas kinni, 34 inimest jäi tööta ja tehase kinnipanemine läks ettevõttele maksma suurusjärgus 190 000 eurot. Nüüd on nõudlus taastunud ja tehas tahetakse selle aasta lõpus-uue alguses avada. Avamine läheb ettevõtte juhi Torfinn Losviku hinnangul maksma suurusjärgus paarsada tuhat eurot, sest seisvad masinad tuleb korda teha ja inimesed palgata. «Endiste töötajate palkamine on prioriteet,» kinnitas Helenius.

Nõudluse taastumises osalt on «süüdi» majaduse elavdamine, teisalt asjaolu, et inimesed on karantiinide tõttu kodus istuma ja remonti tegema pidanud – see on puhas raha Nordic Fibreboardile. Abiks on siin kindlasti ka maailma tarneraskused, mis paneb kliente igalt poolt vaatama, kust abi saab.