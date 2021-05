Eesti esiinvestori sõnad lükkasid aktsia rallima

Kuigi ettevõte teatas juba eelmisel nädalal headest tulemustest, sai Novaturase aktsia alles täna hea hoo sisse. Aktsia kerkis 6,12% ning lõpetas päeva 5,2 euro tasemel. Aktsia päevakäive jõudis 287 000 euro juurde ja tehinguid tehti temaga 476 tükki. Viimase 12 kuuga on aktsia kerkinud 160%, kuid tuleb arvestada, et eelmisel kevadel tabas aktsiat koroonaviiruse arengutest põhjustatud ränkraske langus.

Eesti finantsportaalides spekuleeriti, et selle taga võib olla Jaak Roosaare, kes käis täna hommikul Äripäeva raadios ettevõttest head rääkimas. Kuna Balti turg on üsna väike, ettevõtteid vähe ja ka käibed reeglina tagasihoidlikud, siis pole see sugugi esimene kord, kus tuntud investorite meelsus võib aktsiat kõigutada.

Märk selle kohta, et Novaturasest võib asja saada, on omamoodi seegi, et LHV analüütikud otsustasid tänavu aktsiat katma asuda ning avaldavad nüüd selle kohta regulaarselt analüüse. Viimane nende antud hinnasiht on, et aktsia võiks olla väärt 6 – 6,5 eurot.