Wise käivitab rahvusvahelise rahaülekandeteenuse maailma ühel suurimal turul

«Wise'i toomine Indiasse on suur edasisamm meie piirideta raha missioonis: töötame selle nimel, et raha liigutamine oleks välkkiire, mugav, läbipaistev ja tulevikus ka tasuta. Uuringud näitavad, et indialased elavad järjest rahvusvahelisemalt ning vajadus raha võimalikult kiiresti, lihtsalt ja kulutõhusalt välismaale saata kasvab tempokalt,» kommenteeris Wise’i tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann.