Nafta hind kerkis kolme aasta kõrgeimale tasemele

Hommikul tõusis Brenti toornafta barreli hind – Brenti sorti kasutatakse valdavalt Euroopas – 1,3% ning jõudis 70,24 dollari tasemele. Täna lõunaks sai tõus veel hoogu ning hind kerkis 1,9% 70,6 dollari tasemele. Bloombergi andmetel on see kõrgeim tase alates 2018. aastast alates.

Tõusu taga on rida põhjuseid: Reuters kirjutab, et maailma majanduse taastumisega helgeneb ka tarbimise väljavaade, mis tähendab suuremat nõudlust. Oilprice.com kirjutab, et osa arenguid on tingitud USA–Iraani vastuseisust ja küsimusest, mis saab sealsetest sanktsioonidest.