Nafta hind ületas 70 dollari piiri

Tõusu taga on rida põhjuseid: Reuters kirjutab, et maailma majanduse taastumisega helgeneb ka tarbimise väljavaade, mis tähendab suuremat nõudlust. Oilprice.com kirjutab, et osa arenguid on tingitud USA-Iraani vastuseisust ja küsimusest, mis saab sealsetest sanktsioonidest. Kui Iraan eelmisel nädalal märku andis, et USA võib sanktsioonid hoopis maha võtta, kukkus nafta hind kohe 3%, sest otsus tähendaks, et maailmaturule jõuab Iraani 2,5 miljonit naftabarrelit päevas. Nüüd on olukord jälle segasem ja pigelisem ja hind taas tõusule asunud.