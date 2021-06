Ekspert soovitab: millal tasub jälle Ida-Euroopa võimsaimat kultusaktsiat osta

Poola CD Projekt, mis toodab Witcheri ja Cyperpunki mängu on tõenäoliselt üks tuntumaid Ida-Euroopa aktsiaid. Aktsia tegi eelmisel aastal tubli tõusu, mille taga oli kõva ootus hiljem probleemidesse sattunud Cyberpunki mängu osas. Tänavu on aktsia aga ligi 40% langenud. Eile kukkus aktsia Poola börsil pea 6% ja kaupleb 168 zloti tasemel. Kas hea ostukoht?

Ida-Euroopa aktsiaid jälgiv Trigon Capitali fondijuht Mehis Raud tunnistas, et hoiab silma peal ka CD Projektil. Raud ütles, et tema põhimõte on, et aktsiat ostab ta siis, kui hind on sellisel tasemel, kus nii-öelda kõige hullem seis on juba realiseerunud. Teisisõnu, CD Projekti püüaks ta osta tasemelt, kus Cyberpunki-eufooriat enam üldse sees ei oleks.