Elmo Rent tuleb börsile

ELMO Rent teatas, et viib aktsiad börsile. Kokku pakutakse 120 000 aktsiat, kuid kui hästi läheb, suurendatakse aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra.

Ühe aktsia hinnaks on 5 eurot, sellest 10 senti on nimiväärtus, ülejäänu on ülekurss. Märkida saab ainult täisarvu aktsiaid.