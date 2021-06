Pro Kapital vähendas oma eelmise kvartali kahjumit

Möödunud aasta auditeeritud majandusaasta aruannet ei ole Pro Kapital veel avalikustanud. Pro Kapital on varem teatanud, et avaldab 2020. aasta auditeeritud majandustulemused esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 28. mail. Seatud tähtpäeval andis Pro Kapital aga teada, et ettevõttel ei ole võimalik auditeeritud aruandeid veel esitada ning uueks tähtajaks on audiitoritega kokku lepitud 11. juuni.