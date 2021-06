Kas Leedu aktsiad näitavad kohalikele koha kätte?

Vilniuse börsiindeks on kuuga kerkinud ligi kuus protsenti. Siinne väärtpaberiturg, kui üksikud anomaaliad välja arvata, on seisnud terve kuu aga sisuliselt paigal. Tallinna börsiindeks on kerkinud vaid tagasihoidlikud 0,81 protsenti ning mai oli indeksile selle aasta kõige nõrgem kuu.