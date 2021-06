Elmo tahab IPO toel tuua turule autode kaugjuhtimistehnoloogia

Elmo asutaja Enn Laansoo juunior ütles kolmapäevasel IPO tutvustusel, et ettevõtte eesmärk on selleks sügiseks jõuda tehnoloogiaga tänavatestideni Tallinnas ja Paldiskis. Testide raames antakse muu hulgas esimestele klientidele võimalus tellida kaugjuhitav auto.

«Küll, me arvestame, et täielikult teenusesse viimiseks me vajame testkilomeetreid,» möönis Laansoo, kuid tema sõnul on Elmo autopark piisavalt suur ja nende tehnoloogia piisavalt soodne, et vajalikud testkilomeetrid suhteliselt kiiresti täis saada. Samuti selguks testperioodi jooksul, kas kaugjuhtimistehnoloogia reaalseks rakendamiseks on vajalikud muudatused seadusandluses.

«Eesti teedel on täna lubatud kaugjuhitavad sõidukid, kuid see tehnoloogia konkreetselt peab olema transpordiameti poolt valideeritud,» märkis ta.

Laansoo selgitas, et erinevalt isejuhtivatest autodes hõlmab Elmo kavandatav teenus distantsil asuvat inimoperaatorit, kes juhib tellitud auto kliendini ning pärast rendiperioodi lõppu järgmise kliendi või jagamispunktini. Tema sõnul panustab Elmo ka isejuhitavatele autodele, kuid tema hinnangul on tänavavalmis isejuhtivaid autosid oodata alles 4–5 aasta pärast ning arvestama peab samuti, et see tehnoloogia on kallis.

Ettevõtte sõltumatu nõukogu liige Taavi Laur lisas, et erinevalt isejuhtivatest autodest, mille puhul tuleb sisuliselt arendada uus auto, on võimalik kaugjuhtimist võimaldav tehnoloogia paigaldada olemasolevatele autodele.

Lisaks kaugjuhtimistehnoloogiale, milleks on plaanis suunata pool kaasatavast investeeringust, kavatseb Elmo 40 protsenti vahenditest kasutada oma sõidukipargi täiendamisele elektriautode ja e-kaherattalistega ning uute teenuste valideerimiseks. Ülejäänud 10 protsenti kulutataks välisturgudele sisenemiseks vajalikule eeltööle, sealhulgas turgudega tutvumine ja strateegiate koostamine. Nekrassova sõnul on esmalt kavas suunduda Soome, võib-olla ka Rootsi turgudele.

Elmo valdkondlikku innovatsioonitegevust toetavad ettevõtte IPO prospekti järgi neli toimivat tulusammast: autode ja kaherattaliste lühirent, ärikliendile autojagamise ja lühirendi teenuse pakkumine, autoparkide haldamise teenus ning enda arendatud sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava auto tehnoloogia ning selle potentsiaal eraldi müügitulu allikana.

Ettevõtte tegevjuht Julia Nekrassova märkis, et tänavu kaugjuhtimistehnoloogia müügist veel tulu siiski ei planeerita. Seda loodetakse aga 2023. aastaks, mis tooks Nekrassova sõnul kaasa ka kasumlikkuse hüppe – tehnoloogia müügi toel prognoositakse ületulevaks aastaks pisut enam kui miljoni eurost kasumit, käive loodetakse kasvatada pea 4,7 miljoni euroni.

Võrdluseks: mullu teenis Elmo ligikaudu 600 000-käibe juures 2400 eurot kasumit, tänavu oodatakse aga 934 000-eurose käibe juures 183 000-eurost kahjumit. Juba 2022. aastal soovitakse aga tänavune prognoositud käive kolmekordistada 2,7 miljoni euroni, vähendades samas kahjumit 94 400 euroni.

Elmo pakub IPO raames kuni 120 000 aktsiat, jättes endale seejuures õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani. Pakutava aktsia hind on 5 eurot, millest 10 senti on nimiväärtus ja 4,9 eurot on ülekurss. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis ning lõppeb 14. juunil.

Ettevõtte aktsiakapital koosnes IPO kirjelduse koostamise seisuga 2 miljonist aktsiast, millest 53,84 protsenti kuulub läbi OÜ Lühirent Enn Laansoo juuniorile, 38,6 protsenti Priit Haljak OÜ kaudu Priit Haljakule ja 7,56 protsenti City Foxes Invest OÜ kaudu Julia Nekrassovale.