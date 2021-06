Elon Muski lastelaulu säuts tõstis laulu omaniku aktsiad lendu

Lastelaul Baby Shark on suur hitt YouTube’is. Lõuna-Koreas Seoulis asuv Samsung Publishing on populaarse lastelaulu kirjastaja ehk SmartStudy suuruselt teine aktsionär, vahendab Bloomberg.

Samsung Publishingi aktsia osturalli algas kolmapäeva hommikul Eesti aja järgi pärast Elon Muski säutsu, et «Baby Shark purustab kõik. Rohkem vaatamisi kui inimesi,» lisades säutsule Baby Sharki video lingi.

Baby Sharkist sai YouTube’i hitt 2018. aastal. Seal on seda vaadatud ligi 8,7 miljardit korda ning laul on mitmel nädalal jõudnud Billboard Hot 100 edetabelisse. Samsung Publishingi aktsia hind on alates 2018. aastast enam kui neljakordistunud ning seda suuresti antud lastelaulu tõttu.