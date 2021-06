Meemiaktsia võidukäik: internetikauplejad kahekordistasid päevaga AMC väärtuse

Eilse kauplemispäeva lõpuks kerkis kinoketi AMC Enterntainmenti aktsia 95,2% ja jõudis 62,55 dollari tasmele. Bloombergi andmetel on aktsia nüüd väärt rohkem kui pooled S&P 500 indeksi aktsiad. Kuid tõus ei olnud sugugi harilik – selle taga nähakse Redditi kauplejaid.

Börs peatas päeva jooksul mitu korda AMC aktsiaga kauplemise, sest talle tekitasid muret kauplemise, sest liigutatavate aktsiate hulk ja tehingute arv tekitasid talle muret. USA finantsmeedia andmetel on tõusu taga Redditi-kauplejad. Sarnaselt aasta alguse GameStopi rallile panustasid ka nüüd paljud riskifondid sellele, et AMC aktsiad langevad. Sellest teada saades asusid internetikauplejad ettevõtet üles ostma. Abiks oli vast seegi, et AMC tegi potentsiaalsetele investoritele pakkumise: aktsionärid saavad kinodes tasuta popkornituutu.