Merko ostab osaluse Connectos

Merko Ehitus sõlmis eile lepingu ettevõttega Aardekapp OÜ, et osta 35 protsenti tollele kuuluvast osalusest Connecto Eesti ASis.

Aardekapp kuulub Juho Järvale. Connecto omanikeringi kuuluvad äriregistri andmetel veel Jaanus Lehtmets ja Janek Sulev. Merko teatas, et omandab tehinguga 192 000 Connecto aktsiat, aga ostule peab heakskiidu andma veel konkurentsiamet. Merko teatas, et tahab Connecto omandamisega siseneda madal- ja keskpinge elektrivõrkude, gaasivõrkude ja telekommunikatsioonitaristu ärisse ning saada selles valdkonnas paremad ärivõimalused.

Omandamine käib nii, et Merko Ehitus Eesti 100 protsenti tütarettevõtja AS Merko Infra elektriehituse ärivaldkond ühineb Connecto Eesti ASiga. Teenuseid pakutakse edaspidi ühiselt Connecto kaubamärgi alt. Ühinenud firmas hakkab tööle 300 inimest.

«Merko ja Connecto on olnud samal turul, kuid erineva fookusega. Kahe tugeva tegija pädevuse liitmisest tekkiv sünergia võimaldab pakkuda veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust,» sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov. «Aina olulisemaks muutuv telekommunikatsiooni valdkond ja energia hajatootmise suurenev maht on tinginud uute võrgulahenduste vajaduse – tegu on kiirelt arenevate ja perspektiivikate valdkondadega, milles näeme kasvavat vajadust järjest professionaalsema teenuse järele.»