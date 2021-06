Tallinna Vesi kaotab superaktsia

Tallinna Vesi kinnitas täna kasumi jaotamise: dividendiks saab tänavu 65 senti aktsia kohta. Eelmisel aastal teeniti 16,7 miljonit eurot kasumit, nii et see tähendab, et aktsionärid saavad sellest 13 miljonit eurot. Ettevõttel on kontole kogunenud jaotamata kasumit tervelt 74,2 miljonit eurot.