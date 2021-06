Eestlased teevad Londonis uut kauplemisplatvormi

Lightyeari-nimelise idufirma taga on Wise’i endised töötajad Martin Sokk ja Mihkel Aamer, kirjutab Techchrunch. Meeste plaan on teha kauplemisplatvorm, kus puuduksid täielikult igasugused tasud: pole kauplemistasu, pole vahendustasu ning mingil määral saadakse hakkama ka välisbörside tasudeta.

Ettevõtte asutajad on kauplemisplatvormi praegu mõelnud eelkõige aktsiate ja ETFidega kauplemiseks. «Kuna mu karjäär on olnud finantssektoris, siis ma olen näinud head, halba ja inetut ning ma usun, et Euroopa jaeinvesteerimine on ikka veel väga inetu,» ütles Martin Sokk. Ta viitas sellele, et Euroopas aktsiatega kaubeldes tabavad jaeinvestorit ikka veel peidetud tasud, keerulised tooted ning tagatipuks saab Euroopa investor veel hulga halvema ligipääsu maailma aktsiatele.