Portfelli veavad ainult kaks aktsiat, Eestist tuleb kõvasti vastutuult

Ja siinkohal ei pea ma silmas ränka rahanumbrit, sest maikuu jooksul ma püstirikkaks ei saanud: portfell on tänase seisuga 29 791,22 euro suuruseks paisunud. LHV teatab mulle, et realiseerimata kasumit on tervelt 7208 euro jagu. Alustasin aprilli lõpus 29 100 euro tasemelt, nii et protsentides olen 2,4% rikkamaks saanud.

Ei tohi aga unustada, et 300 eurot on mu oma palgaraha, mis kontole läks, nii et päristootlus selle aja jooksul on 1,3%. Siiski on plussis mõnusam olla kui miinuses, seda enam, et Nio on viimastel päevadel taas noka ülespoole pööranud.

Maikuu tähtsamate otsuste juurde kuulus Siauliu Bankase aktsiate juurdeost: paigutasin 250 eurot ja ostsin 400 aktsiat juurde. Aktsia oli enne kõvasti tõusnud ja peale Nio-saagat pelgasin, et lähen jälle aktsiat tipust ostma, aga tundub, et leeduka jõud pole veel raugenud. Kui ma vaatan olukorda alates aprillist, mil investeerimise jälle kõvemini käsile võtsin, siis ongi Siauliu mu portfelli parim aktsia olnud.

Teine suur otsus oli EfTENi aktsiate märkimine: reserveerisin aktsiaid küll 50 tükki ja 890 euro eest, aga kätte saan oma osa alles 10. juunil. Pealegi märgiti aktsia enam kui kolmekordselt üle, nii et pole lootustki, et ma kõik 50 kätte saaksin. Algse jaotusskeemi järgi laekuks mulle 8 aktsiat. Ülejäänud raha läheb siis uute investeeringute seemneks. Seda enam, et kohe on käes ka palgapäev ning ma saan 300 eurot investeerimiskontole kanda.

Väärtpaber Muutus alates 22.aprillist Siauliu Bankas 19,6% Blackstone 11,2% Nio 5,5% Swedbank 3% iShares TR S&P Global 100 (IOO) 1,9% Tallink 1,8% Merko Ehitus -0,5% Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic (BOTZ) -0,9% Tallinna Kaubamaja -1,6% Netflix -1,9% Tallinna Sadam -2,4% Coop Pank -7,3% Harju Elekter -7,5% LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028 Express Post lihtaktsia (EXPRESSPOSTLA)

Mis edasi saab: elus tuleb kord majja lüüa

Kuna eksperdid soovitasid mulle hakata jälgimisnimekirja pidama, siis tegin AMD-ga otsa lahti. Jälgimisnimekirja lähevad need aktsiad, mis mulle meeldivad, aga mida ma mingil põhjusel osta ei saa – kas ei ole mul praegu raha, kas aktsia hind tundub kõrge või on seal mõni kolmas häda küljes. Siis on alati hea vaadata, kas tuttavaid ja juba mingil määral läbivaadatud aktsiaid saab osta ja ma ei pea enam täiesti võõraid asju nullist otsima hakkama ja teistel sabas jooksma.

AMD-d vaatasin aprilli lõpus, samal ajal kui Niot ja tagantjärele on isegi hea, et teda sel ajal ei ostnud: praktiliselt kohe peale seda kui talle silma viskasin, hakkas aktsia langema ja kukkus 82 dollari juurest sisuliselt 70 peale. Hea ostukoht – aga kuna mul siis veel jälgimisnimekirja silme ees polnud, magasin selle maha. Tänaseks on aktsia 81 dollari juures tagasi.

Ma seda unustasin uurida, missugune peab üks õige jälgimisnimekiri välja nägema, aga otsustasin, et teen endale elu lihtsaks ja kirjutan lihtsalt Excelisse: aktsia, miks ma teda vaatasin, millal ja mis taseme peal.

Aga siin aus pilt sellest, mis seisus mu aktsiad praegu on. Vaatasin juba, et USA börs pole veel avanenud, aga Nio tahab mul ikka langema hakata!