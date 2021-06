Tallinna börs: positiivse päeva käive oli üle 1,2 miljoni euro

Neljapäeval teatas Tallink, et vedas 2021. aasta mais 124 470 reisijat, mida on 64,8 protsendi võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes 7,3 protsendi võrra 31 057 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes 72,7 protsendi võrra 40 500 ühikuni.

Merko teatas neljapäeval, et on sõlminud lepingu 35-protsendise osaluse omandamiseks elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivõrke projekteerivas, ehitavas ja hooldavas ettevõttes Connecto Eesti AS.