Portfelli veavad ainult kaks aktsiat

Ja siinkohal ei pea ma silmas ränka rahanumbrit, sest maikuu jooksul ma ränkrikkaks ei saanud: portfell on tänase seisuga 29 791,22 euro suuruseks paisunud. LHV teatab mulle, et realiseerimata kasumit on tervelt 7208 euro jagu. Alustasin aprilli lõpus 29 100 euro tasemelt, nii et protsentides olen 2,4% rikkamaks saanud. Ei tohi aga unustada, et 300 eurot on mu oma palgaraha, mis kontole läks, nii et päristootlus selle aja jooksul on 1,3%. Siiski on plussis mõnusam olla kui miinuses, seda enam, et Nio on taas viimastel päevadel noka ülespoole pööranud.