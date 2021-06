Uuring ⟩ Enam kui pooled eestlastest ei ole kunagi kuulnud tööandjapensionist

Uuringust selgus, et tervelt 53% küsitletud eestlastest ei ole kuulnud, mis on tööandjapension. Lätis oli see näitaja mõnevõrra väiksem (45%), samas kui Leedu vastajatest andis vaid 39% eitava vastuse.

Ühtlasi oli Eesti vastajate seas kõige enam neid (17%), kes ütlesid, et on tööandjapensionist küll kuulnud, kuid ei teadnud, et selline võimalus nende riigis saadaval oleks. Lätlaste hulgas oli sama näitaja 11% ning leedukate seas 14%.

«On üllatav, et enam kui kaks kolmandikku eestlastest ei ole teadlikud, et tööandjapensioni saamise võimalus Eestis üldse eksisteerib,» ütles Luminori pensionide tootejuht Hannes Kuusk. «Teisalt aga tähendab see, et meil on selles vallas võimalik palju ära teha. Eriti nüüd, kui ka II pensionisammas on muudetud vabatahtlikuks, on tööandjatel suurepärane võimalus näidata omalt poolt hoolivust ja eeskuju ning julgustada töötajaid mõtlema rohkem oma tulevikule,» lisas ta. Tööandjapensioni võimalust pakub Luminor ka oma töötajatele.