Börsinädal algas ärevusega

Laiemalt arutatakse finantsmaailmas USA rahandusministri Janet Yelleni sõnade üle, kes ütles, et kõrgemad intressid poleks sugugi halvad – sellest loetakse välja Yelleni soovi intressimäärasid tõstma hakata. Kõneainet pakub investoritele ka eelmisel nädalal toimunud G7 kohtumine, kus tehti ajalooline otsus, et rahvusvahelised kontsernid peavad hakkama 15-protsendist maksu tasuma.

USA aktsiate kohta kirjutab Financial Times, et seal toimub väga oluline trendi pöördumine: nimelt on investorid enda jaoks uuesti dividendiaktsiaid avastama hakanud ning aina enam raha voolab just regulaarset dividendi maksvatesse firmadesse. Selleks, et dividendi maksta, peab ka kasumit ja stabiilsust olema, ning jooks dividendiaktsiatele näitab, et investorite hinnangul hakkab olukord rahulikemate ettevõtete jaoks paranema ja enam dividendikärpeid oodata pole.