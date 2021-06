Investorid põgenevad rahaaktsiatesse

Financial Timesi andmetel on alates märtsikuust peaaegu igal nädalal dividendifondidesse ja – aktsiatesse rohkem raha voolanud kui sealt välja voolanud on. See näitab, et investorid usuvad, et nüüd on dividendikärbetega praeguseks kõik ja firmad maksavad jälle viisakalt dividendi. Kuna dividendimaksjate aktsiad kipuvad olema stabiilsema liikumisega kui äkiliste kasvuettevõtete omad, siis loodetakse, et sadade tõusuprotsentide asemel kukub kontole regulaarselt ehtsat raha.

Dividendiootus näitab Financial Timesi andmetel ka laiemalt investorite meelsust, et majandus ja seega ettevõtted on taastuma asunud.

«Mis siin juhtus, on lihtsalt tunnetus, et OK, õhk on puhas, me ei pea enam dividendikärbete pärast muretsema, paneme oma raha tagasi rahatootvatesse varadesse,» selgitas BlackRocki investeeringute juht Tony DeSpirito.

Kuigi sama trendi on märgata kogu maailmas, on suuremat jooksu dividendiaktsiatele näha just USAs. Dividendiaktsiatel on tänavu ka börsil hästi läinud: samal ajal kui üldindeks S&P 500 on alates aasta algusest kerkinud 12,4%, siis niinimetatud dividendiaristrokraatide indeks, kus on 65 S&P 500 aktsiat, mis on vähemalt 25 aastat järjest dividende maksnud, on tänavu kerkinud 16,8%. Financial Timesi andmetel on see esimene kord alates 2018. aastast, kus dividendiaktsiad n-ö tavaaktsiatele ära teevad.