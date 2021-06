Maailma üks vaesemaid riike plaanib bitcoin’i ametlikult kasutusele võtta

Üks vaesemaid riike, Kesk-Ameerikas asuv El Salvador, kavatseb esimesena maailmas tunnustada bitcoin’i oma ametliku valuutana, kirjutas Reuters. Selle peamiseks põhjuseks on rahaülekanded sadadelt tuhandetelt väljarännanutelt või ajutiselt mujal töötavatelt inimestelt oma El Salvadoris elavatele lähedastele.

«Lühemas perspektiivis loob see uusi töökohti ja aitab tuhandetel inimestel välismaalt riigi majanduse käekäiku panustada,» ütles El Salvadori president Nayib Bukele laupäeval Miamis toimunud konverentsil Bitcoin 2021. Bukele kavatseb veel sel nädalal saata riigi kongressile ettepaneku krüptovaluuta ametlikuks kasutuselevõtuks. Bukele erakonnal Uued Ideed on 1. mail ametisse asunud kongressis ülekaalukas enamus, mistõttu on presidendi ettepaneku heakskiitmine tõenäoline.