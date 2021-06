Taiwani tehnoloogiasektorit tabas koroonapuhang

Positiivse koroonaproovi on andnud vähemalt 206 ettevõtte King Yuan Electronics Company (KYEC) töötajat, neist enamus rändtöölised, teatas riigi valitsus.

Tegemist on esimese haiguskoldega Taiwani pooljuhtide tööstuses, mis töötab ülemaailmse nappuse leevendamiseks täistuuridel. KYEC-s töötab üle 7000 inimese, neist umbes 2100 migrandid. Ettevõtte klientide seas on tehnoloogiafirmad nagu Intel, Qualcomm ja Nvidia.

KYEC teatas Taiwani börsile, et firma toodang ja käive langevad juunis töö peatamise tõttu 30-35 protsenti. Kummaliselt ei langetanud negatiivne uudis ettevõtte väärtust, KYECi aktsia hoopis börsil täna kallines 1,92 protsenti, 42,5 Taiwani dollarini.

Kohalik meedia väljendas muret, et seisak võib mõjutada globaalset mikrokiipide nappust, kuivõrd KYEC on pooljuhtide tarneahela oluline osa. Haiguskolletest ja rändtööliste sundpuhkusele saatmisest on teatanud veel kaks Taiwani tehnoloogiafirmat.