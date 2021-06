Elmo Rendi käive kasvas mullu enam kui poole võrra, kuid plaanile jäädi selgelt alla

Juuni alguses teatas ettevõte, et viib aktsiad börsile. Eelmisel nädalal alanud märkimisperiood kestab 14. juunini. Kokku pakutakse 120 000 aktsiat, kuid kui hästi läheb, suurendatakse aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra. Ühe aktsia hinnaks on 5 eurot, sellest 10 senti on nimiväärtus, ülejäänu on ülekurss. Kokku loodab firma investoritelt koguda 600 000 kuni miljon eurot. Firma teatas, et raha läheb sõidukite jagamise ja sellega kaasneva tehnoloogia arendamiseks. Peale märkimisperioodi lõppu noteeritakse aktsiad First Northi alternatiivbörsil.