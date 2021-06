Pro Kapital saab trahvi

Pro Kapital teatas börsile, et nüüd on trahvihetk käes: tegelikult tegi finantsinspektsioon juba 3. mail Pro Kapitalile ettekirjutuse selle eest, et nad polnud majandusaasta aruannet õigeks ajaks esitanud ning pani uueks tähtajaks 14. mai. Börsiettevõtete puhul on siin reeglid karmid.

Kuna ettevõte pole auditeeritud majandusaasta aruannet siiani esitanud, siis teatas finantsinspektsioon, et nüüd läheb sunniraha maksmiseks: kõigepealt tuleb tasuda 15 000 eurot ja majandusaasta aruanne ikkagi hiljemalt 11. juuniks ära esitada. Kui aruannet reedeks ei tule, siis tuleb järgmine sunniraha summas 20 000 eurot ja kui siis ka ei saa, siis uus tähtaeg kukub, 30. juunil, peale tuleb finantsinspektsioonile tasuda juba 25 000 eurot.

Ettevõtte teeb kõik endast sõltuva, et avaldada 2020. majandusaasta auditeeritud aruanne esimesel võimalusel. Ettevõtte soov on olla avatud ja läbipaistev, kirjutas Pro Kapital ning viitas, et hoolimata sellest, et aastaaruanne on auditeerimata, avaldas firma 2021. aasta esimese kvartali vahearuande tähtaegselt.