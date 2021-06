Meemikauplejad leidsid uue lemmiku

Jutt käib USA ravikindlustuspakkujast Clover Health Investmentsist. Suure tõenäosusega pole enamik investeerimishuvilisi sellest ettevõttest suurt midagi kuulnud, kuid just selle aktsia võtsid nn meemikauplejad eile USA börsil sihikule ja lennutasid seda vahpeal enam kui 100%, päeva lõpuks jäi aktsia 85% plussi ja 22,5 dollari tasemele. Täna on aktsia eelturul tervelt 16% plussis, mis näitab, et sõit võib veel jätkuda.

Redditi WallStreetBetsi foorumi kasutajad on tänavu teinud kauplemisajalugu ning astunud vastu aktsiaid lühikeseks müüvatele suurtegijatele sellega, et on lihtsalt neid aktsiaid kokku ostud, hinna üles ajanud ja suurtegijatele sellega hulga kahju tekitanud. Ja ise sealjuures tihti ka kasu saanud. Sisuliselt ei tee Redditi-kauplejad midagi muud kui suured fondid, ainult et neil on üksikult võttes vähe raha ja neid on palju, fondide puhul on vastupidi.