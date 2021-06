Nordica saatus ripub juuksekarva otsas: Ryanair sai järjekordse kohtuvõidu

Ryanair on võtnud ette ristiretke Euroopa kohtus ja vaidlustab järjest riiklikele lennufirmadele jagatud koroonatoetusi. Täna sai Ryanair Euroopa kohtust Bloombergi andmetel kolmanda võidu: Saksamaa Condorile antud riigiabi osas. Kohus otsustas, et Euroopa komisjon oli andnud ebapiisava põhjenduse riigiabi andmiseks ning 550 miljoni euro suurune riigilaen oli antud ilmaasjata. Kuna ettevõte on aga jätkuvalt raskustes, siis raha kohtu hinnangul kohe tagasi maksma ei pea.

Condori juhtum on ses mõttes eriline, et firma ostis hiljaaegu ära investor Attestor Ltd ja riigiabi kasutati selleks, et vahepealsel ajal vee peal püsida.