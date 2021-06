Tallinna Sadam maksab täna ligi 18 000 aktsionärile dividende

Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul on börsiettevõtte eesmärk pakkuda oma aktsionäridele stabiilset dividenditulu ning vaatamata eelmise aasta keerulistele oludele peamiselt reisisadamate äris on suudetud aktsionäride kinnitatud dividendipoliitikat täita. «Investorite arvu 30-protsendiline suurenemine ja erainvestorite osaluse märkimisväärne kasv 7 protsendilt 13 protsendile võrreldes 3 aasta taguse noteerimise ajaga näitab, et suures osas on meie aktsionärideks erainvestorid ja oleme sellega jätkuvalt tõeline rahvaaktsia,» lisas Raid.