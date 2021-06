Uuring ⟩ Laenumaksega hilinetakse kõige enam ootamatute väljaminekute tõttu

33 protsenti hilinejatest on laenumakse õigeaegse tasumisega hätta jäänud sissetuleku vähenemise tõttu ning 21 protsenti seetõttu, et ei osanud oma kulusid õigesti planeerida.

«Elukaaslasest lahkuminemise põhjusel on laenumakse õigeaegse tasumisega hiljaks jäänud 12 protsenti naistest. Mehi, kes sel põhjusel on laenumakse tasumisega hiljaks jäänud on vaid 2 protsenti. Elukaaslasega ühiselt laenu võttes on oluline omavahel kokku leppida, kuidas laenumaksete tasumine jaguneb ning kuidas jaguneb laenuga ostetud toote või kinnisvara kasutamine lahkumineku korral,» rääkis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

Pooled laenuvõtjad on laenumaksega hiljaksjäämise korral püüdnud saada maksetähtaja pikendust, 29 protsenti on otsinud lisasissetuleku võimalusi, 27 protsenti on laenumakse tasumiseks võtnud laenu pereliikmetelt, 15 protsenti on laenanud sõpradelt ja 6 protsenti on võtnud kiirlaenu.