Adidas investeerib miljoneid Soome idufirmasse, kes valmistab toidujäätmetest riideid

Soome kiutehnoloogia ettevõte Spinnova on kindlustanud spordirõivaste brändi Adidase oma ankurinvestoriks kavandatava börsiemissiooni raames, vahendab Helsingin Sanomat.

Spinnova, mis noteeritakse Nasdaqi First Northi börsil, on välja töötanud tehnoloogia tekstiilkiudude tootmiseks puidust või jäätmetest, näiteks naha-, tekstiili- või toidujäätmetest.

Adidas on lubanud kavandatud emissioonis märkida 3 miljoni euro ulatuses aktsiaid. Spinnova on ka sõlminud tootearenduspartnerluse Adidasega, mis on ettevõtte sõnul väga oluliseks teguriks nende kaubanduslikku kasvu silmas pidades.