Eestis on liikvele läinud uskumatult jabur petuskeem

Mida sa teeksid, kui sulle helistab uurija, kes ütleb, et su kontol on valeraha ja see on vaja nüüd välja võtta, uurija kätte toimetada ja tema vahetab selle siis mingi aja jooksul õigete kupüüride vastu? Eestis on läinud liikvele just selline uskumatult jabur petuskeem.

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Krumm ütles, et neile on praeguseks teada kaks juhtumit, kus kelmid veensid inimesi oma pangakontolt raha välja võtma ja sularahas petturitele üle andma. Ühel juhul läks pettus läbi ning kannatanu andis kelmidele enam kui 10 000 eurot sularahas. Teisel juhul õnnestus pangal inimesele selgitada, et tegemist on pettusega ning selliselt hoiti ära ligi 44 000 eurot kahju. Mõlemad juhtumid toimusid viimase kahe nädala jooksul.

Kuidas asi käis

«Mõlemal juhul võeti inimestega ühendust Viber äpi kaudu. Vene keeles kõnelev helistaja tutvustas end panga turvatöötajana ning teavitas, et kontol on kahtlased tehingud ja pakkus abi nende peatamiseks. Kelmid said pangakontole ligipääsu ja üritasid sealt ülekandeid teha, kuid pangal õnnestus need koheselt peatada. Seejärel muutsid kelmid oma skeemi ja veensid inimesi minema pangakontorisse, et välja võtta sularaha,» rääkis Krumm.

Esimesel juhul paluti naise abi ebaausa pangatöötaja paljastamisel. Nimelt selgitas kelm telefonis, et panga ja politsei koostöös on käimas operatsioon selgitamaks välja panga töötajat, kes kelme pettuste läbiviimisel aitab. Selleks paluti inimesel minna pangakontorisse, kontolt raha välja võtta ja see anda üle nn. agendile. Naine jäi kokku lepitud kohas ootama, kuni tema juurde tuli prillide ja nokamütsiga mees. Kannatanu palus mehel end tutvustada, kuid viimane keeldus dokumenti näitamast, veenis naist raha üle andma ja lahkus. Kahju on enam kui 10 000 eurot. Politsei teatel praegu menetlus selle juhtumi osas käib.

«Ka teisel juhul veensid kelmid inimest minema pangakontorisse, et raha välja võtta ja sularahas üle anda. Pank selgitas inimesele, et tegemist on pettusega, ning selliselt õnnestus ära hoida ligi 44 000 eurot kahju,» ütles Krumm.

Krumm rõhutas, et mitte keegi – ei politsei, pank ega keegi teine võimuasutus küsi inimeselt telefoni teel sisselogimise andmeid, paroole ega käsi ka pangakontolt raha välja võtta ja see kellelegi üle anda. «Kuigi meile õpetatakse juba lapseeast, et võõrale ei tohi raha anda, võib inimestes olla hirm ära öelda või soov aidata. Sellele vaatamata tuleb hoolikalt mõelda selle üle, mida võõras helistaja palub teha ja seda olukorda hinnata. Paraku on kelmid osavad manipuleerima ning nad muudavad oma juttu ja skeeme pidevalt, kasutades kannatanuid ära. Kelmid rõhuvad kiirele tegutsemisele, väites, et vastasel juhul võib ilma jääda oma rahast. Kelmid ei luba ka telefonikõnet katkestada, et inimesel ei tekiks võimalust näiteks panka üle helistada ja infot kontrollida või küsida nõu politseist või tuttavalt,» ütles Krumm.