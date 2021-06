Kohus päästis Eesti kauplemisplatvormi trahvist

Admiral Markets teatas börsile, et nüüd jõustus Tallinna ringkonnakohtu määrus, mis nõustus Maakohtu otsusega, mis tühistas juba märtsi lõpus trahviotsuse. Finantsinspektsioon kaebas toona asja edasi, aga ka ringkonnakohus asus Admiral Marketsi poolele. Nüüd on otsus jõustunud.

Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov ütles jõustunud kohtumäärust kommenteerides, et nende jaoks on klientide huvid olnud alati esikohal ning ettevõtte oli veendunud, et tegutses olukorra keerukust arvestades parimal võimalikul moel.