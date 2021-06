Investor Mari: portfell tegi rekordi!

Tahaksin siinkohal küll ennast kiita, et kõik on puhtalt tarkade investeerimisotsuste taga kinni, aga aus vastus, kuidas ma aprillikuiselt 29 100 euro suurusest protfellist 30 732 euro suuruse portfellini jõudsin, on see, et lisaks aktsiatele aitas tõusule kaasa palgaraha investeerimine.

Kokku on portfell mul pooleteise kuuga kerkinud 4,2%. Kuid sealjuures olen nii mai- kui ka juunikuus kontole 300 eurot, ehk kokku 600 eurot juurde pannud. Tegelikku investeerimisvõitu on seega „ainult“ 1230 eurot.

Üldiselt on hästi esinenud Siualiu Bankas, plussi on tiksunud isegi Swedbank. Kahjumi asemel on kasum paberil peaegu 14 eurot. No siit tahaks natuke ikka rohkem, sest sarnase summa pean tõenäoliselt müügitehingu puhul pangale andma. Üllatuslikult on peaaegu 10-protsendilisse plussi jõudnud isegi Nio!

Seega on mu portfelli murelapseks ainult Tallink. Arvestades seda, kuidas Kaja Kallas praegu oma kätega Soome merepiiri kangutamas käib, võib tõesti juhtuda ka selline lugu, et kui nüüd Soome ütleb Tallinkile:“Jah, too need Eesti töölised jälle meile ja saagu neid laevu Helsingi sadamas palju,“ siis võib siit mingi kerge tõus tulla. Rohelist värvi Tallinki peal ei looda ma lähiajal üldse näha, aga loodan,et see 22-protsendine kahjum natukenegi väiksemaks muutub. Ütlen ausalt: kui näeksin praegu meelitavat ostuvõimalust, mis mind lahti ei lase, müüksin Tallinki silmagi pilkumata maha ja paneksin raha teise kohta, mis loodetavasti selle kaotuse tasa teha aitab.

Veel näen kontol, et tulemas on EfTENi aktsiad ja neid tervelt 16 tükki – arvasin, et saan vaid 8. Hea on ka see, et ülejäänud märkimisele kulunud raha saan samuti kätte, nii et vahendeid investeerimiseks on jälle hulgi. EfTENisse on mul usku küll, sest isegi kui ärikinnisvaraga edasipidi nii hästi minema ei peaks, on Viljar Arakas märkinud, et neil on ka tee elamukinnisvarasse avatud ja küll nad midagi välja nuputavad. Alati on hea, kui ettevõtte juhtidel on ka endil aktsiad käes, see tähendab, et nad on ka ise dividendide peale maiad ja viitsivad rohkem pingutada kui mõni täiesti erapooletu väljapoolt tulnud juht. Ja kui asi ikkagi kinnisvaras hapuks peaks minema – ma olen sellesse avantüüri paigutanud ainult tuhatkond eurot, nii et hetkel ei tasu selle pärast und kaotada.

Tänu palgarahale on juhtunud selline olukord, et mul on vaba raha hulk kasvanud enam kui 3000 euro suuruseks. Kust häid investeerimisideid leida? Eestis tahavad praegu raha mitmed ettevõtted, aga ma läksin hoopis sinna, kus analüütikud töö ära teinud on.

Võtsin lahti investing.com leheküljelt Euroopa Stoxx 600 aktsiate nimekirja ja sorteerisin aktsiad selle järgi, kes on tänavu eriti tublid olnud. Selgus, et üks parimaid on mulle lähemal kui arvasin – Rootsi internetikasiinost välja kasvanud Evolution Gaming on tänavu turuväärtust peaaegu duubeldanud. Ohhoo, mõtlesin, mul on ka veel Rootsi kroone arvel, võtaks naljapärast natuke? Aga olemasolevast valuutast aktsiaostuks ei piisanud ja naljategemiseks ma kroone vahetama ei hakanud.

Tegelikult niimoodi teha ei tohi, iga investeerimisekspert lükkaks mul sellise liigutuse peale näpud arvutiklaviatuuri vahele karistuseks kinni. Aktsiat ostes ostad ettevõtet ja enne tuleb endale ikka aru anda, millega tegu. Selgub, et samal ajal kui ettevõtte käive on koroona-aastal korralikult kasvanud ja kasum samuti, on ka firma võlg pööraselt ülespoole roninud. Sellise pildi peale tuleb õhtul panna mängima mahe muusika, võtta snäkivaagen kõrvale ja lugeda uudistest, millega see firma on hakkama saanud, enne kui käsi ostuorderi suunas sirutada.

Mis muidugi viha teeb, on see, et turgudel ongi nii, et osad investorid teevad pöörast analüüsi, aga tootlus tuleb ikka paar protsenti aastas, teised aga riskivad suurema analüüsita ja tootlus on ikkagi parem. Aga no elu ongi kord selline ebaõiglane!

Ja nagu traditsiooniks saanud, näitan oma portfelli ka: