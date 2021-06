Bolti Hiina suurinvestor kavandab võimast aktsiate esmaemissiooni USAs

Didi asutati 2012. aastal Pekingis ning 2015. aastal ühineti teise Hiina konkurendi Kuaidi Dache'ga ja ühinenud firma nimeks sai Didi Chuxing. Didi on sellest ajast alates Hiinas domineerinud. 2016. aastal müüs Uber, kes oli teinud suuri kulutusi, et Hiinas kasvada, oma Hiina tegevused Didile, saades vastutasuks osaluse Didis. Didi tegutseb nüüd 15 riigis, sealhulgas Brasiilias ja Mehhikos, vahendab New York Times.

Didi sõlmis 2017. aastal Boltiga strateegilise partnerluse lepingu ning oli ka 2018. aastal rahaandjate ringis. Mõlemad ettevõtted on praegusel ajal üksteisega tuliselt konkureerimas näiteks Lõuna-Aafrikas, mis on Didi jaoks esimene koht Aafrikas, kus kanda kinnitatakse.

Ettevõte, mille taga on Aasia suurimad tehnoloogia investeerimisfirmad SoftBank, Alibaba ja Tencent, ei avaldanud pakkumise suurust, kuid asjaga kursis olevad allikad on Reutersile varem öelnud, et ettevõte võib kaasata umbes 10 miljardit dollarit ja saavutada ligi 100 miljardi dollari suuruse turuväärtuse.

Sellise väärtuse juures oleks Didi noteerimine suurim Hiina firma aktsiate emissioon Ameerika Ühendriikides pärast seda, kui Alibaba kaasas 2014. aastal 25 miljardit dollarit.

Ettevõte teatas eelmisel aastal 21,6 miljardi dollari suurusest tulust. Möödunud kvartalis teenis firma tuluna 6,4 miljardit dollarit. Eelmisel aastal kaotas ettevõte 1,6 miljardit dollarit, kuigi selle aasta esimeses kvartalis teatasid nad 30 miljoni dollari suurusest kasumist. Nagu enamik sõidujagamisettevõtteid, on ka Didi olnud ajalooliselt kahjumlik.

Aastatel 2019 kuni 2020 vähenesid Didi tulud peaaegu 10%, kuna eelmisel aastal tabas Hiinat raskelt Covid-pandeemia. Enne pandeemiat kasvasid tulud 2018. ja 2019. aasta vahel 11%. Lisaks sellele on tulud esimeses kvartalis taastunud, kuna pandeemiast taastumine on täies hoos, nähes 107% suurust kasvu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta kvartaliga.