Pro Kapital ootab aktsionäre üüratut kahjumit kinnitama

Pro Kapital teatas börsile, et on auditeeritud majandusaruande valmis saanud. Hea uudis investoritele on see, et auditeerimisega vähenes Pro Kapitali aktsionäridele kuuluv kahjum pisut: kui aasta alguses teatas Pro Kapital, et mullu tuli sisse võtta enam kui 57 miljoni euro suurune kahjum, siis nüüd kahanes kahjum 55,7 miljoni euroni. Samas koondkahjum suurenes 59 miljoni euroni.