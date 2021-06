LVMi analüüs paljastab, milline kinnisvara on üüriinvestorile parim

Kasutatud, kuni 100 000 eurot maksvate korterite üüri- ja müügihindu kõrvutades selgub, et Haabersti kolmetoaline korter tasub end ära 13 aasta ja 11 kuuga. «Vähem kui 15 aastaga tasuvad end ära veel Põhja-Tallinna ja kesklinna kolmetoalised,» ütles LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksing pressiteates.

Ta lisas, et üüriäris tegutseva üksiküritaja jaoks on oluline ka kolmetoaliste tavaliselt pikem ja stabiilsem üürisuhe, sest neid otsivad tavaliselt pereinimesed. Parema tasuvusajaga üürikorterite hulka kuuluvad LVMi analüüsi kohaselt veel ka Nõmme ja Pirita ühetoalised ning Nõmme kolmetoalised.

Eeldus, et kahetoaline on kõige nõutum kraam, vastab Saksingu sõnul siiski tõele nii üürnike kui ostjate seas. «Kuid see ajab ostuhinna kõrgeks ja tulususe madalamaks. Nii-öelda kindla peale minek, kesklinna kahetoaline, tasub end ära keskmiselt 20 aastaga,» nentis ta.