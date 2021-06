Tallinna börs alustas nädalat negatiivselt

Coop teatas reedel, et teenis mais miljon eurot puhaskasumit ning aasta viie esimese kuuga on pank teeninud 117 protsenti rohkem kasumit kui samal perioodil eelmisel aastal. Panga klientide arv kasvas mais 2300 võrra ja oli kuu lõpuks 98 200, aastaga on kliendibaas kasvanud 35 protsenti.