Uus rekord: börsifirmad pumpavad 500 miljardit iseenda aktsiatesse

Kes ostab USA börsil kõige rohkem aktsiaid? Vastus on, et börsiettevõtted ise. Vähemalt seda näitab Handelsblatti uuring. Nende andmete järgi on praegu USA ettevõtted teatanud, et tahavad 500 miljardi dollari eest omaise aktsiaid tagasi osta – ja aasta on praegu veel alles poole peal. Võrdluseks: 2020. aastal ostsid USA S&P 500-sse kuuluvad börsifirmad terve aasta peale tagasi 523 miljardi euro eest aktsiaid. Viimane rekord oli 2019. aastal kui firmad krabasid oma aktsiaid 736 miljardi dollari eest, aga kui praegune tempo jätkub, saab ka see rekord löödud.

Aktsiate tagasiostu loogika on järgmine: ettevõte ostab börsilt oma aktsiaid tagasi ja reeglina kustutab need. See tähendab, et nüüd on börsil vähem konkreetse ettevõtte aktsiaid. Esiteks loodetakse selle abil aktsiat „haruldasemaks” ja väärtuslikumaks muuta – ja see töötab, sest Handelsblatti andmetel on vähemalt veerand viimasel ajal aset leidnud aktsiate hinnatõusust põhjustatud aktsiate tagasiostuprogrammidest. Teine pluss aktsia jaoks on see, et kui firma mitte midagi ei tee ja kasumi- ja käibenumbrid samaks jäävad, kuid aktsiaid on börsil vähem, siis näevad kõikvõimalikud investoreid huvitavad suhtarvud nagu P/E ja dividenditootlus kohe hulga ilusamad välja. See on oluline börsifirma juhtidele, sest USAs on tavaks, et firmajuhi boonused on otseses sõltuvuses aktsia käekäigust.