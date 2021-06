ELMO Rendi aktsiad märgiti kolmekordselt üle

Kokku tahtis ELMO Rendi aktsiaid 1313 investorit, kes märkisid aktsiaid kokku 384 610 tükki ehk 1,9 miljoni euro eest. Seda on 3,2 korda rohkem kui ettevõttel pakkuda oli: ELMO teatas, et nemad annavad ära 120 000 aktsiat ja kui huvi on suur, antakse veel 80 000 aktsiat. Ehk ka lisajaotusega ei saa kõik investorid päris soovitud kogust kokku.

Ettevõtte juhtkond on loomulikult rahul. «Meie esimese aktsiaemissiooni tulemus näitab investorite suurt usaldust ELMO Rendi tegevuse vastu ja meil on selle üle ääretult hea meel,» ütles firma asutaja ja nõukogu liige Enn Laansoo Jr. börsile. «Ühtlasi tõendab aktsiate nii suures mahus ülemärkimine, et keskkonnasäästlik mõtteviis ja rohetehnoloogia lahendused on investorite jaoks järjest atraktiivsem, mis kasvatab meie kindlust veelgi ja on senise töö parimaks tunnustuseks.»