Euroopa aktsiad rallivad, tõustes kaheksandat kauplemispäeva järjest

Üleeuroopaline STOXX 600 lõpetas päeva 0,1% kõrgemal 458,81 punktil, tõustes ühtlasi kaheksandat kauplemispäeva järjest, mis on selle pikim võidukäik üle kahe aasta jooksul, vahendab Reuters.

Saksamaa DAX lõpetas veidi allpool kõigi aegade kõrgeimat taset, kuna andmed näitasid, et tarbijahinnad tõusid mais 0,5%, mis oli kooskõlas majandusteadlaste ootustega.

Poola mänguarendaja CD Projekt oli teisipäeval STOXX 600 indeksi tipus, kuna nad loodavad, et nende mäng Cyberpunk 2077 lisatakse tagasi Sony Playstationi poodi.

Euroopa turgudel levib optimism

Euroopa Keskpanga signaalid meetmete leevendamise kohta on elavdanud riskipõhiste varade lähiaja väljavaateid Euroopas, koos jätkuvate lootustega, et stabiilne vaktsineerimisprogramm aitab sel aastal majandust elavdada.

Sel nädalal on tähelepanu keskmes USA Föderaalreservi kahepäevane kohtumine, mis algab teisipäeval, kus investorid soovivad teada saada, kas keskpank on hakanud arutama võlakirjaostude vähendamist ja kas poliitikakujundajad on mures kasvava inflatsiooni pärast.