Efteni tütarettevõtja ostis 10 miljoniga kaks tööstushoonet Leedus

Kinnistud asuvad Via Baltica kõrval, Panevėžyse linna piirides, mis tagab juurdepääsu nii töötajatele kui ka kaubavedudele. Aastatel 2007–2008 rajatud hoonete üüritav brutopind on üle 20 000 ruutmeetri ning need on sobilikud enamuse kerge- ja koostetööstuse harude jaoks. Vastavalt Panevėžyse üldplaneeringule on kinnistu ümbrusse kavandatud tööstus- ja laohoonete piirkond.