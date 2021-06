Xolo kaasas 3 miljonit eurot

Raha on ettevõttel vaja eelkõige Hispaania turul laienemiseks, kuid ees ootavad veel viis turgu.

Firma teatas, et neil on praeguseks juba üle 75 000 kliendi 120 riigist, kes on ettevõttele toonud aastakäibeks 4 miljonit eurot.